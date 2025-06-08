Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Power of Love: Παντρεύτηκε ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια - Κουμπάρα η Κατερίνα Καραβάτου 

Ένα από τα πιο αγαπημένα και δημοφιλή ζευγάρια του "Power of Love" ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας την Κυριακή 8 Ιουνίου με κουμπάρα την Κατερίνα Καραβάτου

Power of Love: Παντρεύτηκε ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια

Μαρίνα Χαραλάμπους

Η Ανδριάνα Παναγιώτου και ο Δήμος Περπερίδης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας, τον τόπο καταγωγής του γαμπρού, την Κυριακή 8 Ιουνίου.

Στο πλευρό τους, ως κουμπάρα, βρέθηκε η παρουσιάστρια του "Power of Love", Κατερίνα Καραβάτου, η οποία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την ευτυχισμένη αυτή στιγμή.

ηρτηρτ


Μπορεί το ζευγάρι να μην κατέκτησε τη νίκη στον τελικό του παιχνιδιού, όμως η αγάπη τους φαίνεται πώς ξεχώρισε. Ο Δήμος μάλιστα είχε κάνει πρόταση γάμου στην Ανδριάνα στον μεγάλο τελικό και σήμερα το τηλεοπτικό αυτό ειδύλλιο επισφραγίστηκε με έναν γάμο!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Power of Love γάμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark