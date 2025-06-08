Power of Love: Παντρεύτηκε ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια

Μαρίνα Χαραλάμπους
Η Ανδριάνα Παναγιώτου και ο Δήμος Περπερίδης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας, τον τόπο καταγωγής του γαμπρού, την Κυριακή 8 Ιουνίου.
Στο πλευρό τους, ως κουμπάρα, βρέθηκε η παρουσιάστρια του "Power of Love", Κατερίνα Καραβάτου, η οποία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την ευτυχισμένη αυτή στιγμή.
Μπορεί το ζευγάρι να μην κατέκτησε τη νίκη στον τελικό του παιχνιδιού, όμως η αγάπη τους φαίνεται πώς ξεχώρισε. Ο Δήμος μάλιστα είχε κάνει πρόταση γάμου στην Ανδριάνα στον μεγάλο τελικό και σήμερα το τηλεοπτικό αυτό ειδύλλιο επισφραγίστηκε με έναν γάμο!
