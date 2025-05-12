Big Brother: Αποχώρησε η Αργυρώ Κατσιγαράκη - Μπήκε ο KAS και μία νέα ποινή αναστάτωσε το σπίτι - Δείτε βίντεο

Έντονα συναισθηματική ήταν η δεύτερη αποχώρηση από το BIG BROTHER αφού η Αργυρώ Κατσιγαράκη ήταν εκείνη που αποχαιρέτησε τους συγκάτοικους.

Μετά από μία πολύ έντονη εβδομάδα γεμάτη γεγονότα, οι απορίες και τα ερωτήματα ήταν πολλά. Ο παρουσιαστής Πέτρος Λαγούτης ανέλαβε να ρίξει φως μέσα από καίρια ερωτήματα που έθεσε στους άμεσα εμπλεκόμενους. Στο πλατό του BIG BROTHER βρέθηκε και ο σύμβουλος ψυχικής υγείας Γιώργος Λάγιος ο οποίος αποκάλυψε ποιες διεργασίες είναι που οδηγούν σε συγκεκριμένες αντιδράσεις.

Η αποχώρηση κρίθηκε ανάμεσα στους Ζωή Ασουμανάκη, Αργυρώ Κατσιγαράκη και Χρήστο Ντεντόπουλο με τον κάθε υποψήφιο να λέει την άποψή του για αυτή την εξέλιξη. Η Αργυρώ Κατσιγαράκη ήταν εκείνη που αποχώρησε από το σπίτι του BIG BROTHER. Ερχόμενη στο πλατό αποκάλυψε πως ήταν κάτι που το σκεφτόταν έντονα καθώς θυμόταν πως μέσα στις επόμενες μέρες θα έρθει στην Ελλάδα η εγγονή της, η οποία μένει μόνιμα στη Νορβηγία και έχει να τη δει πέντε χρόνια.

Αμέσως μετά την αποχώρηση ένας νέος συγκάτοικος, ο KAS, ήρθε για να φέρει, όπως είπε ο ίδιος, χρώμα στο σπίτι.

Ας μάθουμε περισσότερα για τον KAS:

Ηλικία: 38 ετών

Πόλη: Αθήνα

Επάγγελμα: Παραγωγός – DJ / Επιχειρηματίας

Το όνομά του είναι Κωνσταντίνος Κάλαγκμπορ, αλλά όλοι τον φωνάζουν «ΚAS». Κατάγεται από τη Νιγηρία, αλλά γεννήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Ήρθε στην Ελλάδα με τους γονείς του όταν ήταν 1,5 έτους. Μετά το διαζύγιό τους, μεγάλωσε με τη μητέρα του και τις δύο αδερφές του. Έχει ένα ανιψάκι 2 ετών. Σπούδασε Business Financial Investment στην Ιρλανδία, αλλά η μουσική ήταν πάντα η μεγάλη του αγάπη. Η καλύτερη στιγμή της ζωής του ήταν όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του κομμάτι, «Party Like a Freak». Εργάζεται ως DJ και γράφει στίχους. Παράλληλα, διαχειρίζεται ενοικιαζόμενα καταλύματα. Ως χαρακτήρας είναι easy-going, χαρούμενος, ειλικρινής και χύμα. Δεν έχει συγκατοικήσει ποτέ και είναι ελεύθερος εδώ και 1,5 χρόνο.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: Βλέπει σε αυτό ένα challenge. Θέλει να δείξει ποιος είναι και να κερδίσει.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το live ο BIG BROTHER αποφάσισε να κάνει μία επισήμανση σε ορισμένους συγκάτοικους. Διαπιστώθηκε μία νέα παράβαση των κανόνων περί ψηφοφοριών. Οι παραβάτες ήταν η Ζωή Ασουμανάκη, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Μπάμπης Καρατζάς. Η ποινή που επιδόθηκε είναι η στέρηση της δυνατότητας να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. O Μπάμπης δεν θα μπορεί να διεκδικήσει ούτε την αρχηγία, δικαίωμα το οποίο έχουν στερηθεί ήδη από προηγούμενη παράβαση η Ζωή, η Θεοφανία και η Nancy Tawby.

Ο απόηχος αυτής της νέας ποινής αλλά και οι πρώτες στιγμές από την είσοδο του KAS θα προβληθούν στο επεισόδιο που θα παρακολουθήσουμε την Τρίτη 13 Μαΐου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ. Έως εκείνη τη στιγμή μπορείτε να δείτε live όλα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στο σπίτι του BIG BROTHER μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

