Μάλλον η μνήμη μερικών συγκατοίκων του σπιτιού είναι πολύ κοντή. Λίγες μέρες μετά την κουβέντα Φένιας, Ζωής και Νάνσυς για την επερχόμενη ψηφοφορία και την ξεκάθαρη τιμωρία και προειδοποίηση από τον Big Brother, το ίδιο σφάλμα επαναλήφθηκε, και μάλιστα από τις ίδιες παίκτριες με εξαίρεση τη Νάνσυ.

Τη θέση της Κρητικολιβανέζας σε αυτή την προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος της κάλπης πήρε ο Μπάμπης. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι αυτή τη φορά απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν ονόματα. Αρκέστηκαν στα αρχικά τους!

Το συμβάν αυτό ασφαλώς και δεν ξέφυγε από την εποπτεία του Μεγάλου Αδερφού, ο οποίος ανακοίνωσε στους τρεις παίκτες την ποινή τους σε ζωντανή μετάδοση. Για αυτή την εβδομάδα Μπάμπης, Ζωή και Φένια στερούνται το δικαίωμά τους να ψηφίσουν, πράγμα που τους καθιστά πολύ ευάλωτους στην επόμενη κάλπη.

Στο άκουσμα της ποινής τα δύο κορίτσια επιχείρησαν για ακόμα μια φορά να δικαιολογηθούν, ενώ ο Μπάμπης ανέλαβε την ευθύνη της πράξης του με στίχους τραγουδιού.

Η επανάληψη του ίδιου λάθος σαφώς και δεν άρεσε καθόλου στους υπόλοιπους συγκατοίκους, πολλοί εκ των οποίων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ποινή που επιβλήθηκε στην τριάδα που δεν τήρησε τους κανόνες.

