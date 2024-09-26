Ben Stiller: Θα είναι παραγωγός και θα έχει ρόλο σε ταινία για το pickleball

Ο Μπεν Στίλερ επιστρέφει στον κόσμο του αθλητισμού για το επόμενο πρότζεκτ του, μια ταινία για το pickleball με τίτλο «The Dink».

Ο Τζέικ Τζόνσον, η Μέρι Στίνμπεργκεν και ο Εντ Χάρις πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στην κοινή παραγωγή της Red Hour Films του Μπεν Στίλερ και της Rivulet Films. Ο σταρ του τένις, Άντι Ρόντικ και ο Μπεν Στίλερ εμφανίζονται σε δεύτερους ρόλους. Ο Τζος Γκρίνμπαουμ, ο οποίος εργάζεται για το επερχόμενο σίκουελ της ταινίας «Spaceballs», πρόκειται να σκηνοθετήσει την ταινία.

Jake Johnson and Ben Stiller are set to star in #TheDink, a new pickleball sports comedy movie from Barb & Star and #WillAndHarper director Josh Greenbaum.



Read more: https://t.co/Vzfzb3VIQ5 pic.twitter.com/KR5uoBZPQm — Empire Magazine (@empiremagazine) September 26, 2024

Στην ιστορία κεντρικό πρόσωπο είναι «ένας επαγγελματίας του τένις (Τζόνσον) ο οποίος, στην προσπάθειά του να σώσει μία λέσχη σε κρίση και να κερδίσει τον σεβασμό του πατέρα του, αναγκάζεται να αθετήσει έναν επίσημο όρκο και να κάνει το μόνο πράγμα που ορκίστηκε ότι δεν θα έκανε ποτέ: να παίξει pickleball».

Το «pickleball» που συνδυάζει στοιχεία μπάντμιντον, τένις και πινγκ πονγκ είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα στην Αμερική για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και υπολογίζεται ότι 36 εκατομμύρια άνθρωποι το έχουν επιλέξει με τη δημοτικότητά του συνεχίζει να αυξάνεται. Από τότε που πρωταγωνίστησε ως Νικ Μίλερ στη σειρά New Girl, ο Τζέικ Τζόνσον έχει εισέλθει στον κινηματογραφικό κόσμο και έχε κάνει ντεμπούτο στη σκηνοθεσία στην ταινία «Self Reliance».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

