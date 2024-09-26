Γιώργος Λιάγκας για Μαρινέλλα: «Η υγεία της επιδεινώθηκε κατά τη διακομιδή»

Όλες οι εκπομπές, όπως ήταν φυσικό, από το πρωί ασχολούνται με το θέμα της κατάρρευσης της Μαρινέλλας χθες το βράδυ στο Ηρώδειο και τις εξελίξεις που αφορούν την υγεία της και όλο το παρασκήνιο.

Ανάμεσά τους και «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα να μεταδίδει τις δικές του πληροφορίες για όλα όσα έγιναν μετά την κατάρρευση της μεγάλης Ελληνίδας τραγουδίστριας στα καμαρίνια και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Υγεία, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

