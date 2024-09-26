Πολλές οι αντιδράσεις και από πολλές πλευρές για το πραγματικά σοκαριστικό βίντεο της κατάρρευσης της Μαρινέλλας χθες το βράδυ στο Ηρώδειο στο ξεκίνημα της συναυλίας της που οφείλεται, όπως έγινε γνωστό επίσημα από το Ιατρικό Ανακοινωθέν σε σοβαρό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (αιμορραγία) και την οδήγησε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Υγεία.

Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Tσαλίκης που αργά χθες το βράδυ δημοσίευσε ένα ποστ στο προσωπικό του Instagram γράφοντας:

«Οι σκέψεις μου μετά το πρώτο σοκ από την εικόνα της κατάρρευσης του Θρύλου Μαρινέλλα τραγουδώντας τους στίχους «Θεέ μου μας έμαθες εσύ .. τόσο πολύ να αγαπάμε ..» Ας δείξουμε λοιπόν αγάπη και σεβασμό».

Ενώ στο slide του reel του έγραψε και μια παραίνεση προς τα τηλεοπτικά κανάλια και τις εκπομπές:

«Το συγκεκριμένο βίντεο της κατάρρευσης του θρύλου Μαρινέλλα επί σκηνής είναι θεωρώ από τα πιο άγρια και σοκαριστικά που έχουμε δει στην Ελλάδα. Θα πρότεινα από σεβασμό στην στιγμή της ανθρώπινης σωματικής αδυναμίας αυτής της τεράστιας καλλιτέχνιδας, να μη δούμε στις εκπομπές λούπα ξανά και ξανά την πτώση της… Είναι σκληρή εικόνα, σοκαριστική και δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο η αμετροεπής προβολής της».

