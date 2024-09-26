Το αγαπημένο και διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Still Standing» με τον Χρήστο Φερεντίνο, είναι έτοιμο να υποδεχθεί όλους όσους πατούν γερά στις γνώσεις τους και τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου στον ΣΚΑΪ!

Από το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.45, το πλατό γεμίζει με νέους παίκτες που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους και να διεκδικήσουν έως 30.000 ευρώ τη μέρα, με σκοπό να μείνουν όρθιοι μέχρι τέλους. Αν δεν τα καταφέρουν; Χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους!

Απολαυστικές γνωστικές αναμετρήσεις, μεγαλύτερα κέρδη, περισσότερη διασκέδαση και αναπάντεχες... ελεύθερες πτώσεις 7 στα 7!

Το παιχνίδι που, αν δεν πατάς γερά στις γνώσεις σου, κάνεις...

ελεύθερη πτώση!

«STILL STANDING»

Δευτέρα-Κυριακή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή: https://stillstanding.skaitv.gr/

#StillStandingGR

