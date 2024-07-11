Λογαριασμός
The Killers: Το συγκρότημα διέκοψε τη συναυλία και πρόβαλε τη νίκη της εθνικής Αγγλίας

Η Αγγλία έκλεισε τη θέση της στον τελικό του Euro 2024 και τώρα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή

The Killers

Το συγκρότημα The Killers διέκοψε τη συναυλία του στο O2 Arena του Λονδίνου χθες το βράδυ, πρόβαλε τα τελευταία λεπτά της νίκης της εθνικής Αγγλίας στον ημιτελικό του Euro 2024 επί της Ολλανδίας και μετά συνέχισαν με την επιτυχία τους «Mr Brightside» του 2003.

Αρκετοί θαυμαστές δημοσίευσαν στιγμιότυπα από την αξέχαστη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα φώτα τουO2 Arena έσβησαν και ο σχολιαστής του ITV ακούστηκε από τα ηχεία καθώς οι τελευταίες στιγμές του αγώνα προβάλλονταν ως σκηνικό της μπάντας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Όταν ήχησε το τελευταίο σφύριγμα, το κοινό των 20.000 ατόμων άρχισε να φωνάζει με ενθουσιασμό και καθώς ερυθρόλευκες σερπαντίνες εκτοξεύονταν στον αέρα από τη σκηνή. Στη συνέχεια, το ροκ συγκρότημα από το Λας Βέγκας ξεκίνησε το τραγούδι του που είναι από τα πιο γνωστά του.

Χρήστης του X σε ανάρτησή του έγραψε: «Οι Killers σταμάτησαν το σόου τους στο O2 απόψε για να δείξουν τα τελευταία λεπτά και το σφύριγμα της νίκης της Αγγλίας προτού αρχίσουν να ερμηνεύουν το Mr Brightside».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

