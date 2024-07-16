Bahar- Καινούρια αρχή: Η Μπαχάρ υποψιάζεται τον Τιμούρ- Απόψε στις 21:00, στον ΣΚΑΪ (Δείτε απόσπασμα και trailer)

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειές της, ένα λάθος της Μπαχάρ την εκθέτει στη Διοίκηση του νοσοκομείου. Όμως αυτό δεν είναι το μόνο της πρόβλημα.

Σύντομα, δέχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα που την οδηγεί στην κατάρρευση.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Μετά τη διαφωνία του Δρ. Εβρέν και του Δρ. Τιμούρ σχετικά με τη θεραπεία του, ο Πρόεδρος του νοσοκομείου αποφασίζει να αφήσει τον ίδιο τον κ.Τζιχάν να επιλέξει ποια μορφή αγωγής θέλει να ακολουθήσει. Ο κος Τζιχάν, πιεσμένος συναισθηματικά από την όλη κατάσταση, εξομολογείται τους φόβους του στην πάντα γλυκιά και προσιτή Μπαχάρ. Όμως ένας δημοσιογράφος τους παρακολουθεί κρυφά και σε λίγο όλη η χώρα μαθαίνει από την τηλεόραση ότι ο διάσημος επιχειρηματίας είναι βαριά άρρωστος. Ο ασθενής καταρρέει και όλοι κατηγορούν την Μπαχάρ.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:



Η Πάρλα ζητά από τον Τιμούρ να μείνει μακριά από την ίδια και τη μητέρα της, Ρενγκίν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η ίδια συζήτηση ανάμεσα σε μητέρα και κόρη καταλήγει σε καβγά.

Μία απόδειξη αγοράς, που βρίσκει η Μπαχάρ στα ρούχα του Τιμούρ, την βάζει σε υποψίες ότι την απατά. Ο ίδιος την καθησυχάζει και την καλοπιάνει με ένα πανάκριβο δώρο. Η Μπαχάρ αναθεωρεί, αλλά την επόμενη μέρα στο

νοσοκομείο, την περιμένει μία τεράστια έκπληξη όταν βλέπει τη Ρενγκίν. Το σοκ είναι μεγάλο και η Μπαχάρ χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της… στην κυριολεξία!

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

