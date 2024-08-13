Bahar-Καινούργια Αρχή: Η Μπαχάρ εγκαταλείπει τον Τιμούρ - Δείτε το trailer

Η στιγμή της αλήθειας έχει φτάσει! Η Μπαχάρ, σίγουρη για την απιστία του Τιμούρ, τα τινάζει όλα στον αέρα. Το μόνο που θέλει είναι να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο στη ζωή της, μακριά του.

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Μπαχάρ καταστρώνει ένα σχέδιο και στήνει παγίδα στον Τιμούρ και τη Ρενγκίν για να δείξει με τον πιο θεαματικό τρόπο ότι τα ξέρει όλα για την παράνομη σχέση τους. Ήρθε η ώρα για την Μπαχάρ να τα αφήσει όλα πίσω τους – και τον Τιμούρ και τον γάμο της. Ο Τιμούρ συνειδητοποιεί πως τα ψέματα τελείωσαν. Ικετεύει την Μπαχάρ να τον συγχωρήσει για το λάθος του, όμως εκείνη είναι ανένδοτη. Φεύγει μακριά του, χωρίς να κοιτάξει πίσω της.

Αν και ερωτευμένος με τη Ρενγκίν, ο Τιμούρ δεν θέλει να χάσει την Μπαχάρ.

Είναι απαρηγόρητος και προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την κατάσταση και να δρομολογήσει τις επόμενες κινήσεις του. Λογαριάζει όμως, χωρίς να ξέρει τα σχέδια της Μπαχάρ, η οποία βρίσκει στήριξη στη φίλη της, την Τσαγλά, ενώ και ο Εβρέν είναι έτοιμος να βοηθήσει όπου μπορεί.

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)Σενάριο: Ayça Üzüm Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

