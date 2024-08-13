Παύλος Κοντογιαννίδης: Το σπίτι του στον Βαρνάβα σώθηκε αλλά όλα γύρω έγιναν κάρβουνο

Συγκλονισμένος και σοκαρισμένος είναι ο Παύλος Κοντογιαννίδης που ξέσπασε σε δηλώσεις του για την τεράστια καταστροφή στον Βαρνάβα, με τις φωτιές στην Βοριοανατολική Αττική να καίνε ακόμα έστω και ελεγχόμενες πλέον.

Το εξοχικό σπίτι του ηθοποιού στην περιοχή γλίτωσε από τη λαίλαπα, αλλά όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στην εφημερίδα On Time, όλα τα υπόλοιπα «έγιναν κάρβουνο».

«Δυστυχώς, όλα έγιναν κάρβουνο. Το σπίτι μου σώθηκε σαν από θαύμα, γιατί είχα φροντίσει να το έχω “κουρεμένο” από χόρτα. Το βλέπω τώρα από μια φωτογραφία που μου έστειλε ο γείτονας, όρθιο μέσα σε ένα μαύρο τοπίο και δεν ξέρω πώς να αντιδράσω.

Να χαρώ που σώθηκε το σπίτι μου ή να κλαίω που χάθηκε ο παράδεισός μου; Ένα σπίτι όρθιο μέσα σε 100 στρέμματα κάρβουνο. Πες μου τώρα, να χαρώ, να λυπηθώ, να βρίσω, τι να πω; Τα προβλέψαμε, το λέγαμε όλοι που μένουμε εδώ» είπε ο αγαπημένος ηθοποιός και συνέχισε:

«Ήταν να πάω σήμερα που έχω τα γενέθλιά μου και είχαμε καλέσει κάποιους φίλους για να τα περάσουμε παρέα και μου τηλεφώνησε ο Γιοκαρίνης και μου λέει: “Αδελφέ μου, καίγεται ο Βαρνάβας”. Έπαθα σοκ μετά, όταν είδα τι συνέβαινε. Και καταλαβαίνεις, περάσαμε ξάγρυπνοι όλο το βράδυ στα τηλέφωνα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πυρκαγιά»

