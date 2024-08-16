Μαρία Αντωνά-Γιώργος Λιάγκας: Στον Πόρο για τη γιορτή της σε live του Πασχάλη

Σχεδόν όλο το καλοκαίρι έχουν περάσει μαζί ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά κι ας μην τους έχουμε δει ακόμα μαζί σε κοινή φωτογραφία. Τους έχουμε ακούσει να συνομιλούν όμως στις κοινές τους διακοπές στην Τήνο και έχουμε δει τη Μαρία να δημοσιεύει βίντεο με στενούς φίλους του παρουσιαστή, ΄όπως τον Γιάννη Λάτσιο και τον Πέτρο Κωστόπουλο.

Και χθες βρέθηκαν μαζί στο αγαπημένο στέκι του Γιώργου Λιάγκα, το ξενοδοχείο του Σπύρου Λάζαρη, συντρόφου της Ευαγγελίας Αραβανή στον Πόρο.

