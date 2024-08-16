Λογαριασμός
Οι συγκινητικές ευχές της Μιμής Ντενίση στην κόρη της Μαριτίνα και το πάρτι

Μια σημαντική ημέρα για την οικογένειά της

Γιόρταζε το κορίτσι της, η μονάκριβη κόρη της και η Μιμή Ντενίση φέτος έστειλε εκτός από ιδιωτικά και δημόσια τις ευχές της στην κόρη της Μαριτίνα Ντενίση, που λατρεύει. Και ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές:

«Η Παναγία ήταν πάντα η προστάτης του σπιτιού μας ! Ήταν η μέρα της μεγάλης γιορτής Της γιορτής της μητέρας μας. Και τ όνομα της πήρε η πολυαγαπημένη εγγονή της η Μαριτίνα.

Σήμερα γιορτάζει το κοριτσάκι μου που μου έχει δώσει μόνο χαρές και με κάνει περήφανη όλο και περισσότερο. Χρόνια πολλά θησαυρέ μου!!! Είμαι πολύ τυχερή που ήρθες στην ζωή μου!!!

Και είμαι σίγουρη πως η υπέροχη μανούλα μου γιορτάζει μαζί μας από τον ουρανό!! Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα!!

Δείξτε την αγάπη σας στους αγαπημένους σας γιατί μόνο η αγάπη μας δίνει δύναμη σε τέτοιες εποχές».

Λίγες ώρες αργότερα η Μιμή ντενίση μας έδειξε το τραπέζι που ετοίμασαν στον κήπο του σπιτιού της στη Μαλεσίνα ειδικά για την ημέρα και τη γιορτή της Μαριτίνας και ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακό. 

