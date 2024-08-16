Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκλονίζει η Ζήνα Κουτσελίνη: «Μαμά ακόμη σου τηλεφωνώ τις Κυριακές»

Το τάμα και το μυστικό που κρατάει ακόμα

Συγκλονίζει η Ζήνα Κουτσελίνη: «Μαμά ακόμη σου τηλεφωνώ τις Κυριακές»

Ένα συγκινητικό και συγκλονιστικό ποστ για τη γιορτή της Παναγίας και τη σημασία της για την ίδια, έκανε χθες η Ζήνα Κουτσελίνη έχοντας στην αγκαλιά της την κόρη της Έμμα.

Και η ίδια και η μικρή τάχθηκαν στην Παναγία για να έρθουν στη ζωή και ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια πολύ σημαντική ημέρα για όλη την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζήνα Κουτσελίνη WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark