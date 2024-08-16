Συγκλονίζει η Ζήνα Κουτσελίνη: «Μαμά ακόμη σου τηλεφωνώ τις Κυριακές»

Ένα συγκινητικό και συγκλονιστικό ποστ για τη γιορτή της Παναγίας και τη σημασία της για την ίδια, έκανε χθες η Ζήνα Κουτσελίνη έχοντας στην αγκαλιά της την κόρη της Έμμα.

Και η ίδια και η μικρή τάχθηκαν στην Παναγία για να έρθουν στη ζωή και ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια πολύ σημαντική ημέρα για όλη την οικογένεια.

