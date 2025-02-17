Σήμερα, Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής ταξιδεύουν στην Κρήτη και βγαίνουν σε απευθείας σύνδεση από το Ηράκλειο.

Δείτε το trailer:

Η ψυχή της Κρήτης είναι οι μαντινάδες, η μουσική και ο χορός. Συναντάμε νέους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την παράδοση, η οποία αποτυπώνεται μοναδικά στην κρητική λύρα, τη φορεσιά και τα εμβληματικά στιβάνια.

Πληγή στην Κρήτη είναι τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα που συμβαίνουν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Γονείς και συγγενείς θυμάτων μιλούν για τον αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας που έχει τεράστια κίνηση οχημάτων. Δεν έχει στηθαίο και επαρκή φωτισμό αλλά έχει εικονοστάσια με άσβεστα καντήλια. Τι ζητούν στο όνομα των θυμάτων οι συγγενείς και τι πραγματικά γίνεται για να μην συνεχιστεί ο θρήνος της ασφάλτου;

Μια επίσκεψη, μια κουβέντα και μια μουσική διαδρομή με τον Ρος Ντέιλι στο Χουδέτσι Ηρακλείου. Ο διάσημος Κρητικός - Ιρλανδός μουσικός άνοιξε τις πόρτες του εργαστηρίου του στην κάμερα της εκπομπής και μας ξενάγησε στο εσωτερικό του αλλά και στους υπαίθριους χώρους συναυλιών.

Το φράγμα Αποσελέμη είναι ένα εντυπωσιακό έργο που έγινε πριν από μία δεκαετία. Σήμερα, σύμφωνα με τους ειδικούς, υδροδοτεί οριακά λόγω χαμηλής στάθμης ενώ ο οικισμός Σφενδύλη, που τότε πνίγηκε κάτω από το νερό, έχει πια αποκαλυφθεί πλήρως. Βρίσκουμε τους παλιούς του κατοίκους δίπλα στα ερείπια των σπιτιών τους, που μας λένε πως θέλουν να κρατήσουν τις μνήμες τους και να μην πάει «η θυσία τους χαμένη, να μπορεί να έχει νερό η Κρήτη».

