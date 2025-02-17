Η εμφάνιση του Kendrick Lamar στο halftime του Super Bowl ίσως να είναι η πιο πολυσυζητημένη -λόγω των μηνυμάτων που έστειλε για την Αμερική και τον ανοιχτό πόλεμο του καλλιτέχνη με τον Drake-, αλλά το NFL φαίνεται να μετάνιωσε για την επιλογή του.

Οι υπεύθυνοι του NFL φαίνεται πως παρά τον ντόρο που έγινε με την εμφάνιση του Kendrick Lamar, μετανιώνουν που δεν επέλεξαν τελικά τον επίσης δημοφιλή ράπερ, Lil Wayne, του οποίου η γενέτειρα είναι η Νέα Ορλεάνη.

Το NFL έστειλε μια απολογητική επιστολή στον Wayne ενώ μια πηγή αποκαλύπτει στη Sun πως οι υπεύθυνοι της διοργανώτριας αρχής εύχονται να τον είχαν επιλέξει για την εμβληματική εμφάνιση στο ημίχρονο. Ο λόγος είναι πως οι οπαδοί δεν έμειναν και τόσο ικανοποιημένοι από το σόου του Lamar.

«Έγινε ένα λάθος και λυπούμαστε για την επιλογή που έγινε. Ο Lil Wayne θα έπρεπε να ήταν η πρώτη επιλογή, καθώς είναι από τη Νέα Ορλεάνη και γνωρίζουμε ότι υπήρχε σαφές κίνητρο γι' αυτόν και την πλευρά του να κάνει ένα μοναδικό σόου στην πόλη του», δήλωσε πηγή του NFL στην αμερικανική εφημερίδα The U.S. Sun.

Η ίδια πηγή σημείωσε πως οι υπεύθυνοι του NFL θέλουν στο εξής να επιλέγουν καλλιτέχνες που έχουν μεγαλύτερη σχέση με την πόλη ή την πολιτεία που διεξάγεται ο αγώνας. «Ο Lil Wayne ήταν η προφανής επιλογή και η επιλογή που έγινε δεν ήταν καλύτερη», συνέχισε η πηγή.

Σημείωσε πως «ο Lil Wayne"θα ήταν ενθουσιασμένος που θα έκανε το σόου για το ημίχρονο στη γενέτειρά του. Λυπούμαστε που δεν τον πιέσαμε όσο θα έπρεπε».

Γιατί έγινε τόσο ντόρος με την εμφάνιση του Kendrick Lamar

Μπορεί το NFL να μην εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση του ταλαντούχου Lamar, ωστόσο ο βραβευμένος ράπερ έγραψε ιστορία.

Ο ηθοποιός Samuel L. Jackson άνοιξε τη βραδιά, ντυμένος σαν Uncle Sam (ένας χαρακτήρας που αντιπροσωπεύει την Αμερική) πριν ο Lamar αρχίσει να ερμηνεύει τις επιτυχίες του, όπως το "Squabble Up", "Humble", "DNA" και "Peakaboo".

Ωστόσο, το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν το τραγούδι "Not Like Us", ένα diss truck για τον Drake, στο οποίο τον αποκαλεί παιδόφιλο. Ο κόσμος δεν περίμενε πως θα το έλεγε, όμως το έκανε και όλοι έμειναν άναυδοι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του τένις και Ολυμπιονίκης, Σερένα Γουίλιαμς (πρώην του Drake με την οποία δεν έχουν καθόλου καλή σχέση) χόρεψε υπό τους ρυθμούς του.

Kendrick Lamar's "Not Like Us" Super Bowl full performance. 🔥pic.twitter.com/6id0RyFRCL — DramaAlert (@DramaAlert) February 10, 2025

Μέσα στα 13 λεπτά, το σόου ήταν γεμάτο συμβολισμούς. Οι μαύροι χορευτές που φορούσαν τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, δείχνοντας πως η Αμερική χτίστηκε πάνω στους μαύρους κατά την περίοδο της σκλαβιάς τους.

Επίσης, ο Uncle Sam, έκανε συνέχεια σχόλια πως η εμφάνιση του Lamar είναι θορυβώδεις και ενοχλητική, υπονοώντας πως η Αμερική δεν θέλει να έχουν δυνατή φωνή οι μαύροι.

Παράλληλα, στην αρχή της εμφάνισής του, ο Lamar μιλάει για «επανάσταση», λέγοντας στο κοινό ότι «η επανάσταση πρόκειται να μεταδοθεί στην τηλεόραση. Διαλέξατε τη σωστή στιγμή αλλά τον λάθος άνθρωπο».

Η αναφορά του Λαμάρ στον "λάθος άνθρωπο", όπως υποθέτουν πολλοί, ήταν μια ευθεία επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρακολουθούσε το σόου.

Τα πάντα γύρω από την εμφάνιση του Lamar έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου, με τα social media να κατακλύζονται από αντιδράσεις, βίντεο, αναλύσεις. Και σίγουρα είναι ένα σόου που δεν θα ξεχάσουν.

Πηγή: skai.gr

