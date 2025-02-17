Κέντρικ Λαμάρ: Ο πρώτος ράπερ με 3 άλμπουμ στο Top 10 του Billboard 200

Ο Κέντρικ Λαμάρ έγραψε ιστορία στα chart ως ο πρώτος ράπερ με τρία άλμπουμ στην πρώτη δεκάδα του Billboard 200 ταυτόχρονα.

Μετά την εμφάνισή του στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl ο Αμερικανός ράπερ εμφανίζεται σε τρεις θέσεις της κορυφαίας δεκάδας αυτής της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα στο Νο. 1 βρίσκεται το άλμπουμ του GNX. Το καινούριο άλμπουμ του Κέντρικ Λαμάρα ανέβηκε από την τέταρτη στην πρώτη θέση της δεκάδας για δεύτερη εβδομάδα από τότε που κυκλοφόρησε, τον Δεκέμβριο του 2024.

Το άλμπουμ του ράπερ DAMN είναι στη θέση 9 και το Good Kid, M.A.A.D City στη 10η θέση.

Η τελευταία εμφάνιση του DAMN στο top 10 του Billboard 200 χρονολογείται από τον Μάρτιο του 2018 και του Good Kid, M.A.A.D City από τον Νοέμβριο του 2012.

Πριν από τρία χρόνια στο Super Bowl στο Λος Άντζελες, ο Κέντρικ Λαμάρ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ημίχρονο του σόου της dream team της hip-hop, των Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem και 50 Cent. Φέτος στη Νέα Ορλεάνη, δεν χρειάστηκε να μοιραστεί τη δόξα με κανέναν, καθώς εδραίωσε περαιτέρω την κυριαρχία του στο είδος και την κουλτούρα.

Ο Λαμάρ και η καλλιτεχνική διευθύντρια του σόου Σέλεϊ Ρότζερς δημιούργησαν μια σύνδεση μεταξύ των βιντεοπαιχνιδιών και της σύγχρονης αμερικανικής εμπειρίας του ράπερ, πολιτιστικά και πολιτικά.

Υπολογίζεται ότι 127 εκατομμύρια θεατές είδαν τον ράπερ να χαμoγελά στην κάμερα, καθώς χρησιμοποίησε τη σκηνή του ημιχρόνου του Super Bowl για να επιτεθεί ακόμη μία φορά με στίχους από το βραβευμένο με Grammy τραγούδι του Not Like Us στον αντίπαλό του, Καναδό ράπερ, Drake.

Ο Κέντρικ Λαμάρ έχει ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Drake και των στοιχείων που ο Καναδός σταρ εκπροσωπεί, την εμπορική επιτυχία και τις μελωδίες του που είναι περισσότερο ποπ και όχι hip hop, όπως υποστηρίζει.

«Όταν οι άνθρωποι μιλούν για ραπ, στις συζητήσεις που ακούω, πιστεύουν ότι είναι απλώς ραπ, δεν είναι μια πραγματική μορφή τέχνης είπε ο Κέντρικ Λαμάρ πριν από το σόου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

