Στην Κέα, σε ένα εντυπωσιακό ξενοδοχείο με super lux περιβάλλον απολαμβάνουν εδώ και λίγες ημέρες τις κοινές τους διακοπές η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella. Και μπορεί να μην έχουν ανεβάσει καμία κοινή φωτό αυτή τη φορά (οι πρώτες και μόνες κοινές τους φωτογραφίες ήταν στο Μιλάνο πριν 10 μέρες) αλλά τουλάχιστον η Αθηνά πόσταρε ένα story με εκείνον στην άκρη της πισίνας με το απέραντο γαλάζιο πίσω του, γράφοντας Infinity.

Παράλληλα έχει ποστάρει και μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο της ίδιας σε διάφορα σημεία του Resort να χαμογελάει, να απολαμβάνει το spa, την ηλιοθεραπεία της και το φαγητό. Και σε αυτή την ανάρτηση φυσικά και δέχτηκε άφθονο κράξιμο κυρίως για το που βρίσκονται τα παιδιά της, αν είναι παρατημένα σε νταντάδες για να ζει τη...ζωάρα της και άλλα τέτοια παρεμβατικά για το πως ζει τη δική της ζωή.

