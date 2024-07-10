Η κριτική επιτροπή ειδικών, πολυάριθμοι επαγγελματίες από τον κόσμο της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της παραγωγής, καθώς και πολλοί διάσημοι καλεσμένοι από τη βιομηχανία παραγωγής, θα συγκεντρωθούν στην Pula στις 16 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός γύρος επιλογής για τα International Emmy® Awards. Η United Media, η εταιρεία MME της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Νova στην Ελλάδα, θα φιλοξενήσει σύντομα, για τρίτη συνεχόμενη φορά, μετά το Ντουμπρόβνικ και την Αθήνα, τον ημιτελικό γύρο αυτών των διεθνών βραβείων κύρους.

Η κριτική επιτροπή που αποτελείται από επαγγελματίες της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της παραγωγής θα αξιολογήσει έργα στο πλαίσιο της κατηγορίας Καλύτερης ερμηνείας από ηθοποιό, μία από τις 16 κατηγορίες του εν λόγω βραβείου. Σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών, τα ονόματα των μελών της ειδικής κριτικής επιτροπής που θα καθορίσει τελικά τις υποψηφιότητες για το International Emmy® Awards θα ανακοινωθούν μόνο μετά τη διεξαγωγή της διαδικασίας της κριτικής επιτροπής.



H Aleksandra Subotić, CEO της United Media δήλωσε «'Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με τη Διεθνή Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών που πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να μας δίνεται η ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και φέτος αυτή τη σημαντική διαδικασία επιλογής και να αναγνωριστούμε ως μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης που δημιουργεί συνεχώς υψηλής ποιότητας και πρωτότυπο περιεχόμενο σε όλες τις αγορές μας. Ανυπομονούμε για τις επερχόμενες συναντήσεις με όλους τους εκπροσώπους της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής παραγωγής, συγκεντρώνοντας έτσι έναν μοναδικό συνδυασμό ταλέντων και τεχνογνωσίας».

Στην καρδιά της πανέμορφης Ίστριας, κατά τη διάρκεια του παλαιότερου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Κροατίας, του Pula Film Festival, πολλοί καλεσμένοι της United Media και της Nova TV Κροατίας θα συγκεντρωθούν και με την παρουσία τους θα αναβαθμίσουν την εκδήλωση, η οποία θα κορυφωθεί με ένα εορταστικό επίσημο δείπνο.



Ο Dražen Mavrić, CEO της Nova TV Κροατίας, δήλωσε: «Είναι τιμή μας να φέρουμε για δεύτερη φορά στην Κροατία, στην όμορφη Pula, συνώνυμη της δημιουργικότητας και της αριστείας στην παραγωγή, αυτή την εκδήλωση για την κρίση του ημιτελικού αυτού βραβείου κύρους. Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν αποτελεί επιβεβαίωση της επιτυχίας, της αξίας και της ποιότητας της παραγωγής της Nova TV Κροατίας, η οποία μας ξεχωρίζει στις εγχώριες και ξένες αγορές».

Η United Media κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή σε τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας περισσότερες από σαράντα χιλιάδες ώρες πρωτότυπου περιεχομένου μέσω περισσότερων από πενήντα τηλεοπτικών καναλιών, σε μια αγορά με περισσότερους από σαράντα εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Ως κορυφαία εταιρεία μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία δραστηριοποιείται σε οκτώ χώρες, είναι ένα φυσικό και στρατηγικό βήμα να συνδεθεί με το παλαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Κροατίας. Έτσι, στις 17 Ιουλίου, την επομένη της εκδήλωσης που συνδέεται με το Διεθνές Βραβείο Emmy®, η United Media σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Pula θα φιλοξενήσει άλλη μια σημαντική διεθνή εκδήλωση. Πρόκειται για το pitching τηλεοπτικών σειρών και τη βράβευση ως τελική πράξη του διεθνούς εργαστηρίου ''Make the scene''. Το καλύτερο έργο θα βραβευτεί με δέκα χιλιάδες ευρώ και μια ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη του έργου, η οποία θα παραχθεί από την United Media. Η κριτική επιτροπή που θα αποφασίσει για τον νικητή αποτελείται από τους Nataša Buljan, Goran Bogdan και Mišo Mogorović. Οι συμμετέχοντες θα έχουν προηγουμένως την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια υπό την καθοδήγηση του Έλληνα σεναριογράφου Νίκου Παναγιωτόπουλου, συγγραφέα και συν-συγγραφέα πολλών βραβευμένων σεναρίων για ταινίες μικρού μήκους, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες μεγάλου μήκους ("Truants", 1996, "My Brother and I", 1998, "False Alarm", 2000, "The King", 2003, "Totally Married" 2003, "The Wake", 2006).

Φέτος η Πούλα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και συνδυασμό πολλών ισχυρών και μοναδικών δημιουργικών ενεργειών από διάφορα μέρη του κόσμου. Εκεί θα γίνουμε μάρτυρες ποιοτικών παραγωγών και έργων που εμπλουτίζουν τις ζωές, φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και εμπνέουν.

