Γιάννης Στάνκογλου: Αφού χάιδεψε τις τίγρεις, κάνει zipline πάνω από τη ζούγκλα

Τις διακοπές του στην Ταϋλάνδη απολαμβάνει ο Γιάννης Στάνκογλου με τα παιδιά του και όχι απλά το ευχαριστιέται, το ζει με όλη του την ψυχή. Εξάλλου μπροστά σε αυτά που έχει περάσει στους τηλεοπτικούς του ρόλους αυτός είναι παιδότοπος.

Κυριολεκτικά. Και ο ίδιος δείχνει ξετρελαμένος από όλες τις εμπειρίες που ζει. Αρκεί να δει κανείς τη συχνότητα που ποστάρει αυτά που κάνει στην Ταϋλάνδη και θα καταλάβει καθώς ο Γιάννης Στάνκογλου, γνήσιος Αιγόκερως συνήθως ποστάρει κομμάτια της δουλειάς του και ελάχιστα πράγματα από τις πιο προσωπικές του στιγμές.

Και τώρα μέσα σε τρεις μέρες έβαλε δύο ποστ από τη συνάντησή του με τις τίγρεις και τώρα τρία ακόμα από μια αξέχαστη εμπειρία. Το ZipLine πάνω από τη ζούγκλα στα βουνά έξω από την πόλη Chiang Mai. Και όχι όποιος κι όποιος zipline, το μεγαλύτερο και ψηλότερο της Ασίας, το King Kong Smile Zipline.

Ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο από την αρχή που ετοιμάζεται μέχρι και όλη τη διαδρομή με την καταπληκτική θέα με τον ίδιο να φανεί κατενθουσιασμένος να κάνει το σήμα της νίκης και του ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια με ένα τεράστιο χαμόγελο που δεν έχει λεπτό.

Κι αν αναρωτιέστε πόσο κοστίζει αυτή η εμπειρία ζωής, εμείς είμαστε εδώ για εσάς. τα δύο πακέτα που προσφέρονται τα λες και εντελώς τσάμπα αφού κοστίζουν 1900 και 2500 Bat που σε Ευρώ είναι 48,23 και 63,46 αντίστοιχα και εκτός της διαδρομής, μεταφορά από και προς την πόλη, μπουφέ φαγητού, ένα νεράκι και ασφάλεια πρώτων βοηθειών. .

