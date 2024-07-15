Αθηνά Οικονομάκου: Έτσι διατηρεί αυτό το κορμί

Θα εκνευριστείτε λίγο το ξέρουμε, αλλά η Αθηνά Οικονομάκου ανήκει στις τυχερές που δεν έχουν ατνιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα με το βάρος τους. Είναι θέμα γονιδίων. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια στο παρελθόν όχι μόνο δεν έχει κάνει ποτέ της δίαιτα, αλλά αντιθέτως έχει χρειαστεί να κάνει ειδική διατροφή για να πάρει βάρος.

«Δεν έχω κάνει ποτέ δίαιτα στη ζωή μου. Μάλλον είναι θέμα γονιδίων γιατί τρέφομαι μόνο με λιπαρά φαγητά και παρ' όλα αυτά δεν παχαίνω. Δεν υπάρχει μέρα που να μη φάω πατάτες τηγανιτές».

