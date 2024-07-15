Δανάη Παππά: Ευτυχισμένη στην Κίμωλο

Tα γυρίσματα για τον Σασμό ολοκληρώθηκαν μετά από τρία χρόνια, η Δανάη Παππά έχει ήδη κλείσει για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά δουλειά, οπότε έχει κάθε λόγο να χαμογελάει τρισευτυχισμένη και να απολαύσει ένα διάστημα διακοπών πριν ξεκινήσει πάλι υποχρεώσεις.

Η όμορφη ηθοποιός επέλεξε για πρώτο στθαμό των διακοπών της τη γραφική και όμορφη Κίμωλο. Ένα νησί που δεν ανήκει στους κατ' εξοχήν τουριστικούς προορισμούς και που κρύβει πολλές ομορφιές για όσους ξέρουν που να ψάξουν. Και η Δανάη Παππά, ξέρει καθώς η Κίμωλος είναι από τους αγαπημένους της προορισμούς. Όχι βέβαια σαν τους Παξούς που λατρεύει και δεν περνάει καλοκαίρι χωρίς να περάσει μια βόλτα από εκεί, αλλά και το κυκλαδίτικο νησί το αγαπά πολύ.

Και σε αυτή την απόδραση με φίλους η Δανάη δείχνει απέραντα ευτυχισμένη. Στις φωτό που έβαλε με ένα χρωματισμό μπικίνι είναι πραγματικά μια κούκλα και με ένα υπέροχο χαμόγελο που δεν γίνεται να αγνοήσεις. Χαλαρή διάθεση, χαρά, ήλιος και θάλασσα. Ότι καλύτερο για να φορτίσει τις μπαταρίες της για τον απαιτητικό χειμώνα και τα γυρίσματα της νέας σειράς Άγιος Έρωτας στην οποία θα πρωταγωνιστεί και που ως ιστορία θυμίζει λίγο πολύ το 'Αγγιμα Ψυχής που σάρωσε πριν χρόνια με τον Σταύρο Ζαλμά και την Θεοφανία Παπαθωμά.

