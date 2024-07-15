Σύμφωνα με το «Variety», το HBO ετοιμάζει να ξεκινήσει την παραγωγή της τρίτης σεζόν της σειράς «Euphoria» τον Ιανουάριο του 2025, με όλο το κεντρικό καστ να επιστρέφει, χωρίς όμως να υπάρχουν παραπάνω λεπτομέρειες.

«Είμαι ενθουσιασμένη που είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την παραγωγή του «Euphoria» τον Ιανουάριο. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι για τη δημιουργική μας συνεργασία με τον Σαμ και αυτό το απίστευτο καστ. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα σεζόν του «Euphoria» για τους θαυμαστές» δήλωσε η Φραντσέσκα Όρσι, εκτελεστική αντιπρόεδρος προγραμματισμού του HBO και επικεφαλής δραματικών σειρών και ταινιών του HBO.

Στο κύριο καστ της σειράς «Euphoria» είναι οι Ζεντάγια, Χάντερ Σέιφερ, Σίντνεϊ Σουίνι, Αλέξα Ντεμί και Τζέικομπ Ελόρντι. Στον επίσημο λογαριασμό του «Euphoria» στο X/πρώην Twitter επιβεβαιώθηκε ότι τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2025. Τέσσερα χρόνια θα έχουν περάσει μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν, εάν η πρεμιέρα γίνει το 2026.

Σε συνέντευξή του πέρσι ο Λέβινσον περιέγραψε την τρίτη σεζόν ως «φιλμ νουάρ» και ανέφερε ότι ο χαρακτήρας της Ζεντάγια θα «εξερευνήσει τι σημαίνει να είσαι άτομο με αρχές σε έναν διεφθαρμένο κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.