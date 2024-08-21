Αργύρης Πανταζάρας: Με τη Σίσσυ του στη Sicily

Ένα καλοκαίρι με διακοπές on the road είναι το φετινό για τον Αργύρη Πανταζάρα και τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση.

Το πρώτο τους καλοκαίρι ως παντρεμένοι (ο γάμος τους έγινε στις 28 Οκτωβρίου πέρυσι στην Κωνσταντινούπολη) και ελεύθεροι υποχρεώσεων αφού οι σειρές που πρωταγωνιστούσαν ολοκληρώθηκαν και ολοκληρώθηκε και η εμφάνιση του Αργύρη στην Επίδαυρο με την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Βάκχες» έφυγαν για τη γειτονική Ιταλία.

Επιλέγοντας να κάνουν roadtrip στη μαγευτική Σικελία ξεκινώντας από το Παλέρμο και συνεχίζοντας σε μέρη που τους έχουν μαγέψει.

