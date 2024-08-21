Νίκος Γκέλια: «Η γυναίκα μου είναι η CEO του σπιτιού»

Για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, το γάμο του αλλά και τα νέα του επαγγελματικά σχέδια μίλησε ο Νίκος Γκέλια που αυτό το διάστημα κάνει περιοδεία με το έργο «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» και τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα συμπρωταγωνιστεί στη σειρά «Τιμωρός» με τον Δημήτρη Λάλο.

Ο ηθοποιός συναντήθηκε με τον Ισίδωρο Φίκαρη για την εκπομπή Summer's Cool και η συζήτησε ξεκίνησε με την οικονομική διαχείριση των χρημάτων του:

«Έχω δουλέψει στη νύχτα σε όλα τα πόστα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναπάω, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνω. Δεν έχω καμία σχέση με τα χρήματα γιατί είμαι βλάκας. Σε αυτό υπάρχει ένα αντίπαλο δέος, η γυναίκα μου, η οποία κρατάει τα ηνία, είναι η οικονομική διαχειρίστρια και... CEO του σπιτιού», δήλωσε αρχικά ο Νίκος Γκέλια.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει δεχτεί ποτέ οικονομικό ρατσισμό κι αν σκέφτηκε να κρύψει την αλβανική καταγωγή του: «Αν υπήρξε οικονομικός ρατσισμός, δεν το 'μαθα ποτέ. Δεν ήρθε κανείς να μου πει ότι άλλα χρήματα δίνουν για Έλληνα και άλλα για Αλβανό. Έχω μεγαλύτερα προβλήματα από το να κρύψω την καταγωγή μου και τι σκέφτεται κάποιος άλλος για μένα. Έχουμε μάθει να ζούμε με διαφορετικές φυλές και τη διαφορετικότητα εν γένει».

Αλήθεια πώς αντιδράει η γυναίκα του στις ερωτικές σκηνές στις οποίες πρωταγωνιστεί;

«Δεν έχει δει και λίγα αυτό το κορίτσι τώρα που το σκέφτομαι. Έχει μάθει να το διαχειρίζεται με έναν τρόπο που να μην το κάνει πολύ ενοχλητικό.

Άμα μπω εκείνη την ώρα μου λέει «Καλώς τον! Τι είναι αυτό που κάνεις εκεί; Αυτά είναι ψέματα όλα. Τι ψεματαρίες είναι αυτές;». Αν δει κάτι αληθινό σε ερωτική σκηνή λέει με ύφος «Τώρα αυτό είναι Νικολάκης», λέει ο ίδιος γελώντας ενώ μίλησε και για τον ρόλο του μπαμπά που ήρθε στη ζωή του πριν κλείσει τα 30:

«Αν είναι να το κάνεις, να έχεις πλήρη επίγνωση του ποιος είσαι, τι είσαι. Θα κάνετε το καλύτερο δώρο της ζωής σας. Προσπαθούμε κάθε μέρα με την πραγματικότητά μας και με τα προβλήματά μας. Με όλο αυτό που φέρνει η Ελλάδα του '24. Υπάρχει μια ανησυχία με όλα αυτά που ακούμε.

Λες «που έχω φέρει το παιδί μου, σε τι κόσμο, μήπως δεν έπρεπε να το κάνω αυτό;». Αλλά βλέπεις το παιδί σου που σου χαμογελάει και λέει «μπαμπά σε αγαπάω, πάμε μια βόλτα» και τελειώνουν όλα».

