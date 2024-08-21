Λασκαράκη- Σουλτάτος: Η κοινή φωτογραφία και η μαντινάδα του έρωτα

Και μέσα σε έναν χρόνο παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Κρήτη όπου και κατοικούν σχεδόν 5 μήνες τον χρόνο. Εκεί είναι το σπίτι και οι δουλειές του Λευτέρη Σουλτάτου, εκεί και τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει από τον πρώτο του γάμο, εκεί και η Βάσω Λασκαράκη μαζί με τη δική της κόρη, την Εύα, όταν δεν είναι με τον πατέρα της Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Ευτυχισμένοι μαζί. Και όταν ο Λευτέρης δεν έχει δουλειά παίρνουν το φουσκωτό τους και δραπετεύουν από το Ηράκλειο προς κοντινούς προορισμούς.

