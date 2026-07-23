Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην περιοχή Λιβάδι

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τις 22:00 και κινητοποίησε ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες και υποδομές, χωρίς να απειλεί άμεσα οικισμούς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

Πηγή: skai.gr

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