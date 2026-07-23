Αθήνα: O Ζαχαρίας Γιακουμής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη μετάθεση προς το συμφέρον της υπηρεσίας τού Ζαχαρία Γιακουμή στη θέση του Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στην Αθήνα. Υπό την ιδιότητα αυτή, θα ενεργεί ως ο επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, υπό την πολιτική ευθύνη της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του θα καθοριστεί αργότερα.

Ο κ. Γιακουμής διαθέτει 20ετή επαγγελματική πείρα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με σημαντικό υπόβαθρο στη διοίκηση, την επικοινωνία, τη διαχείριση κρίσεων, την πολιτική προστασία, τις εξωτερικές υποθέσεις, τις διοργανικές σχέσεις, και τις διαπραγματεύσεις. Χάρη στην ικανότητά του να συστήνει και να διαχειρίζεται ομάδες, να κινείται σε ένα δυναμικό επικοινωνιακό περιβάλλον, και να αναπτύσσει παραγωγικές σχέσεις με ευρέα φάσματα ενδιαφερόμενων μερών, έχει υπηρετήσει στην πράξη την προώθηση της ανθρωπιστικής δράσης και της δράσης πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Ο ελληνοκύπριος κ. Γιακούμης, υπηρετεί από το 2023 ως προϊστάμενος μονάδας αρμόδιος για την επικοινωνία, τις εκδηλώσεις, και τις ενημερώσεις στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΓΔ ECHO). Προηγουμένως, εργαζόταν ως βοηθός πολιτικής του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ ECHO. Πριν από αυτό, υπήρξε μέλος του ιδιαίτερου γραφείου του πρώην Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη. Προτού προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, είχε εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

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