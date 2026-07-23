Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει αύριο κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφάλειας, όπως ανέφερε στο The Times of Israel το γραφείο ενός από τους υπουργούς.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εν μέσω νέων απειλών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν.

Ωστόσο, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν είναι σίγουροι για την πορεία των εξελίξεων. «Όλα εξαρτώνται από τον Τραμπ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο Channel 12. «Δεν γνωρίζουμε προς τα πού κατευθύνεται. Κινείται μεταξύ μιας σημαντικής κλιμάκωσης και μιας σταδιακής κλιμάκωσης».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας εκτιμούν ότι, εάν ορισμένες εγκαταστάσεις στο Ιράν δεχθούν αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, «το Ισραήλ θα αντιδράσει, και θα αντιδράσει με ισχύ», σημείωσε ένας αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

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