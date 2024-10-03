Αποκλειστικό: Οι νικητές του "Power of Love" αποκαλύπτουν όλα όσα θέλετε να μάθετε

Μετά την ανάδειξή τους ως νικητές του «Power of Love, ο Νίκος και η Σωτηρία μοιράζονται αποκλειστικά μαζί μας τα συναισθήματα τους μετά τον τελικό αλλά και τα μυστικά της σχέσης τους. Σε μια συνέντευξη στη Μαρίνα Χαραλάμπους που πραγματοποιήθηκε μετά τον συναρπαστικό τελικό, το ζευγάρι αποκαλύπτει τα πάντα για την εμπειρία του στο "Σπίτι της Αγάπης".

Πώς αντέδρασαν στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκαν; ‘Εχουν αλλάξει οι απόψεις του Νίκου; Τι ήταν αυτό που έκανε τη Σωτηρία να ξεχωρίσει τον Νίκο από τους άλλους παίκτες;

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Επίσης, αποκαλύπτουν τα σχέδιά τους για το μέλλον, μιλώντας για τις αλλαγές που θα πραγματοποιήσουν στη ζωή τους μετά το "Power of Love", αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα αξιοποιήσουν το έπαθλο. Μιλούν και για το αν έχουν μετανιώσει για κινήσεις τους μέσα στο παιχνίδι, ενώ δίνουν και συμβουλές σε εκείνους που θα συμμετάσχουν στον επόμενο κύκλο του Power of Love.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

