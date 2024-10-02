Δανάη Μπάρκα:«Έχω μείνει ήσυχη πολλούς μήνες... είναι χυδαίο, εξευτελιστικό και ντροπιαστικό»

Και όπως αποκάλυψε η ίδια η Δανάη Μπάρκα, γλυκά, το κράταγε καιρό. Και δεν αφορούσε αποκλειστικά την ίδια ούτε το θέμα κιλών γενικά. Αν και ξεκίνησε με αφορμή αυτό.

Η παρέα του «Πάμε Δανάη» ξεκίνησε να σχολιάζει μια είδηση από τα διεθνή για την απώλεια πολλών κιλών της τραγουδίστριας Lizzo, και τα σχόλια που δέχεται κυρίως στα social media που την ανάγκασαν να κάνει βίντεο και να εξηγήσει ότι δεν πήρε φάρμακα αλλά έλιωσε 5 μήνες στη δίαιτα και τη γυμναστική.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.