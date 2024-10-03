Λουκία Πιστιόλα: Αποκάλυψε ότι πάσχει από Πάρκινσον

Mια αποκάλυψη που συγκλονίζει έκανε η ηθοποιός Λουκία Πιστιόλα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία της και της εμφανίστηκε αμέσως μετά το εμβόλιο που έκανε για τον Covid. Πλην όμως κανείς δεν μπορεί να της πει με βεβαιότητα ότι συνδέεται η ασθένειά της με αυτό.

Όπως εξομολογήθηκε σε μια πολύ όμορφη συνέντευξη στον Άρη Καβατζίκη και την εκπομπή «Πάμε Δανάη» εδώ και λίγο καιρό πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον και η φετινή θα είναι η τελευταία της παράσταση καθώς νιώθει πως δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όπως χρειάζεται.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.