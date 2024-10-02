Μάριος Φραγκούλης: «Ένα παιδί συγχωρεί τη μαμά του. Μικρός δεχόμουν bullying»

Μια διαφορετική και πιο συναισθηματική συνέντευξη έδωσε στη Νάνσυ Νικολαϊδου και την εκπομπή της Φαίης Σκορδά «Βuongiorno» ο Μάριος Φραγκούλης.

Παραμονή της μεγάλη συναυλίας του «Symphony Of Life» στο Ηρώδειο ο τενόρος αποκάλυψε πως αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιον καθώς εκτός από τον σοβαρό τραυματισμό του που τον ανάγκασε να αναβάλλει τις εμφανίσεις του με τη Γιώτα Νέγκα βίωσε και την απώλεια της μητέρας του, ενώ φυσικά αναφέρθηκε και στη μεγάλη περιπέτεια που περνάει με την υγεία της η Μαρινέλλα:

«Θέλουμε να δώσουμε χαρά και αγάπη και να ξεχασει ο κόσμος ότι αρνητικό υπήρξε το καλοκαίρι. Η μουσική είναι λιμάνι στα δύσκολα, ειδικά όταν βλέπω ότι περνάω μία μαύρη στιγμή στη ζωή μου. Φέτος είχε τέτοιες στιγμές. Πέθανε η μητέρα μου, ήταν 98 ετών και είχαμε μία καλή σχέση τα τελευταία χρόνια. Πάντα μου τραγουδούσε ένα κομμάτι του Σταμάτη Κόκκοτα, το «Γιε μου». Συγχωρείς τη μητέρα σου, αυτή σε έφερε στον κόσμο, εκτός αν έχεις περάσει πολύ δύσκολες στιγμές», εξομολογείται ο Μάριος Φραγκούλης.

«Πέρασα bullying στο Δημοτικό, γιατί έλεγα: θα έρθει η θεία μου να με πάρει. Και μου έλεγαν: έχεις θεία και όχι μητέρα. Η θεία και ο θείος μου ήταν για μένα οι δικοί μου γονείς. Έχω μάθει να αγαπάω και έχω αγαπήσει και έχω αγαπηθεί πολύ, αισθάνομαι ότι έζησα μία καλή και πολύ δυνατή ζωή», παραδέχεται ο ερμηνευτής.

«Για να μπορέσεις να είσαι επιτυχημένος σε αυτό το επάγγελμα, πρέπει να ζήσεις λίγο σαν καλόγερος. Για να κρατηθεί κανείς στην κορυφή, πρέπει να είναι μετρημένος άνθρωπος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με υπερβολή και να αναπαυθείς στο ταλέντο σου. Δεν είναι τόσο απλό», απαντά σε σχετική ερώτηση ο Μάριος Φραγκούλης.

