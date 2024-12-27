Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αντρέας Μικρούτσικος: «Λόγω του γιου μου, το Home Alone είναι η αγαπημένη μου χριστουγεννιάτικη ταινία»

«Όταν βγήκε το Home Alone, πήγαμε στη Νέα Υόρκη και κάναμε βήμα βήμα τη διαδρομή του Μακόλεϊ Κάλκιν» αποκάλυψε ο παρουσιαστής

Αντρέας Μικρούτσικος: «Το "Μόνος στο σπίτι" είναι η αγαπημένη μου χριστουγεννιάτικη ταινία»

Μία συγκινητική «χριστουγεννιάτικη» ιστορία με τον γιό του, όταν αυτός ήταν 6 ετών, μοιράστηκε ο Αντρέας Μικρούτσικος. Ο γνωστός παρουσιαστής εξήγησε γιατί το «Μόνος στο σπίτι» είναι η αγαπημένη του ταινία. 

«Όταν βγήκε το Home Alone, ο γιός μου το είδε και εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που του υποσχέθηκα πως θα πάμε στη Νέα Υόρκη και θα κάνουμε βήμα βήμα τη διαδρομή του Μακόλεϊ Κάλκιν και το κάναμε». 

«Όποτε λοιπόν παίζει αυτή η ταινία, εγώ θυμάμαι τον γιο μου, είναι η αγαπημένη μου» εξομολογήθηκε ο Αντρέας Μικρούτσικος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ανδρέας Μικρούτσικος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark