Αντρέας Μικρούτσικος: «Το "Μόνος στο σπίτι" είναι η αγαπημένη μου χριστουγεννιάτικη ταινία»

Μία συγκινητική «χριστουγεννιάτικη» ιστορία με τον γιό του, όταν αυτός ήταν 6 ετών, μοιράστηκε ο Αντρέας Μικρούτσικος. Ο γνωστός παρουσιαστής εξήγησε γιατί το «Μόνος στο σπίτι» είναι η αγαπημένη του ταινία.
«Όταν βγήκε το Home Alone, ο γιός μου το είδε και εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που του υποσχέθηκα πως θα πάμε στη Νέα Υόρκη και θα κάνουμε βήμα βήμα τη διαδρομή του Μακόλεϊ Κάλκιν και το κάναμε».
«Όποτε λοιπόν παίζει αυτή η ταινία, εγώ θυμάμαι τον γιο μου, είναι η αγαπημένη μου» εξομολογήθηκε ο Αντρέας Μικρούτσικος.
