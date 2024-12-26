Ζέτα Μακρυπούλια: Χριστούγεννα στο χωριό της με τη Ζάννη, την ανάπηρη σκυλίτσα που είχαν με τον Χατζηγιάννη

Η Ζάννη είναι το σκυλάκι που βλέπουμε πολύ συχνά να πρωταγωνιστεί στα βίντεο του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο προφίλ του στο Instagram. Και δεν είναι μόνο δική του. Είναι και της Ζέτας Μακρυπούλια. Το πρώην ζευγάρι βρήκε τη Ζάννη αδέσποτη και την υιοθέτησε την εποχή που ήταν ακόμα μαζί.

Για την ακρίβεια πολλά χρόνια πίσω... Γύρω στο 2011, στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους. Η ίδια η Ζέτα Μακρυπούλια έχει διηγηθεί στην εκπομπή του Γιώργου Δάσκαλου "Σαν το σκύλο με τη γάτα" :

«Τη Ζάνη την γνώρισα πριν από περίπου τρία χρόνια στην Εύβοια, έξω από μια ταβέρνα. Ήταν αδέσποτο. Ήταν λίγο καρμικό το πώς γνωριστήκαμε… Η σχέση μου με τα ζώα μέχρι να γνωρίσω τη Ζάνη ήταν τυπική… μέσα στο σπίτι δεν ήμουν εξοικειωμένη λόγω ενός φόβου που είχα και έχω για όλα τα ζώα, που δεν μπορώ να προσδιορίσω, και φυσικά για την καθαριότητα και όλα αυτά που μου έχει περάσει η μαμά μου. Μόλις την είδα λέω «Αχ, τι ωραίο σκυλάκι» και με το που το είπα μου λέει ο Μιχάλης «ή τώρα ή ποτέ, θα το πάρουμε, τελείωσε». Έτσι βρέθηκα με ένα σκυλί και ένιωσα μια αγάπη που δεν την είχα ξανανιώσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω πια ζώο. Είναι λίγο κακομαθημένη αλλά την αγαπάω τόσο πολύ…»

Πριν από αρκετά χρόνια, ύστερα από ένα χειρουργείο στη σπονδυλική της στήλη, η σκυλίτσα δεν περπάτησε ξανά και για να μπορεί να μην εγκλωβιστεί η Ζέτα και ο Μιχάλης τότε απευθύνθηκαν στον Βασίλη Τζιγκούρα, ο οποίος είναι γνωστός στους κύκλους των ανθρώπων που ασχολούνται με τη φροντίδα των τετράποδων για να τους φτιάξει ένα αναπηρικό αμαξίδιο για εκείνη. Έτσι η Ζάννη απέκτησε ξανά τη δυνατότητα να κάνει τις βόλτες της χωρίς κανένα πρόβλημα παρά την αναπηρία της.

Και τη λατρεύουν. Και οι δύο. Από το 2021 ως τώρα, δεν είχαμε δει ξανά τη Ζάννη με τη Ζέτα (βέβαια μπορεί απλά να μην την έδειχνε για να μη δώσει τροφή για σχόλια), ενώ αντιθέτως η σκυλίτσα πρωταγωνιστούσε και πρωταγωνιστεί συχνά πυκνά στα βίντεο του Μιχάλη Χατζηγιάννη στα Social media.

Γι' αυτό και ξαφνιαστήκαμε πολύ κι ευχάριστα βλέποντάς τις και τις δύο μαζί ξανά στον τόπο της καταγωγής της παρουσιάστριας στις όχθες της λίμνης Τριχωνίδας λίγα χιλιόμετρα από το χωριό της, την Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας.

Πολύ πρόσφατα η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό τους για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο στην εκπομπή "΅Weekenders" λέγοντας:

«Δεν μπορώ να βρω τα λόγια, ούτε να περιγράψω αυτό που ένιωσα, ούτε να περιγράψω αυτό που έζησα, όταν ήμασταν μαζί. Είναι τόσο πολύ ψηλά μέσα μου, ούτε που να περιγράψω τον πόνο που έζησα μετά. Αισθάνομαι πως ό,τι και να πω θα υποβαθμίσω τα πάντα. Ακόμα και το μέγεθος του πόνου. Για να μάθουμε να ζούμε χώρια είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω ζήσει τώρα, χαίρομαι όμως που έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ανθρώπινη επαφή και με έναν άλλο τρόπο πια να νοιάζεται ο ένας για τον άλλο» και προφανώς σε αυτόν τον τρόπο βρέθηκε και η χρυσή τομή για τη....συνκηδεμονία της Ζάννη. Ή η Ζέτα αποφάσισε πως δεν τη νοιάζει τι μπορεί να υποθέσει ο οποιοσδήποτε βλέπντάς την με τη σκυλίτσα τους.

