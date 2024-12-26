Κατερίνα Καινούργιου-Παναγιώτης Κουτσουμπής: Γιορτινό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι στο σπίτι της για τους φίλους τους

Αγκαλιά, με τεράστια χαμόγελα και απόλυτη ευτυχία υποδέχτηκαν στο ολοστόλιστο σπίτι της Κατερίνας Καινούργιου η ίδια και ο σύντροφός της Παναγιώτης Κουτσουμπής τους φίλους τους για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους. Και ήταν άψογοι οικοδεσπότες.

Διαβάστε ακόμα : Γιώργος Λιάγκας: Τα διαφορετικά Χριστούγεννα με τους γιους του στη Βαρκελώνη

Στο σαλόνι είχε στηθεί ένα μεγάλο γιορτινό τραπέζι στολισμένο με κόκκινες συνθέσεις και κεριά, λευκά-χρυσά πιάτα και μαχαιροπήρουνα και όαλ τα φώτα ανοιχτά με special custom κεριά Jo Malone να περιμένουν ως δώρο τους καλεσμένους τους, πολύ κέφι και τέλειο φαγητό, στο πρώτο τους Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μαζί.

Με τους φίλους και των δύο να ενώνονται στη χαρά τους και τους ίδιους να λάμπουν. Βλέπουμε να σοβαρεύουν όλο και περισσότερο τα πράγματα μεταξύ τους με την Κατερίνα Καινούργιου στα κόκκινα να είναι πιο όμορφη και πιο ήρεμη από ποτέ. Και να λιώνει βλέποντας τον σύντροφό της να κρατάει στην αγκαλιά του τον μέλλοντα βαφτισιμιό της, τον μικρό Μαρίνο.

«Only love ❤

Υγεία ,χαρά ,ευτυχία κ πολλή αγάπη …Χρόνια πολλά σε όλους !!!

Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Χριστουγέννων ✨

Πολλές ευχές. Είναι Χριστούγεννα κι οι ευχές πάντα πιάνουν…» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες από τη γιορτινό τους κάλεσμα!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.