Ψινάκης για Ρουβά: «Δεν τον άφηνα να μιλάει για να μην πει κανένα "τούβλο" »

Για την σχέση του με τον Σάκη Ρουβά, όταν ήταν μάνατζερ του δημοφιλούς τραγουδιστή στην αρχή της καριέρας του, μίλησε ο Ηλίας Ψινάκης.

Σε συνέντευξη στο Action 24, ο γνωστός μάνατζερ αποκάλυψε ότι με τον Σάκη Ρουβά ήταν αρχικά φίλοι και έγινε μάνατζέρ του αργότερα, λόγω της φιλίας τους με Ζωής Λάσκαρη. «Τον Σάκη τον ξέρω από το 1988 και έγινα μάνατζέρ του το 1992. Περνούσα καλά με τον Σάκη» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ηλίας Ψινάκης είπε ότι ο Σάκης Ρουβάς τον εμπιστευόταν απόλυτα και δεν έκανε ερωτήσεις. «Για να χτίσεις έναν μύθο, πρέπει και ο άλλος κάτι να έχει. Θα πρέπει να φωτίσεις τα προτερήματα και να καλύψεις τα ελαττώματα. Ως μάνατζερ δεν δίνω συμβουλές, δίνω εντολές. Ο Σάκης είχε πάντα εμπιστοσύνη σε μένα. Δεν εξηγούσα ποτέ (γιατί τον έβαζα πζ να πηδήξει από το πιάνο στον κόσμο), δεν ρωτούσε ποτέ» δήλωσε.

Επίσης εξήγησε γιατί δεν άφηνε τον τραγουδιστή να μιλάει δημοσίως και να δίνει συνεντεύξεις στην αρχή της καριέρας του.

«Ο Σάκης όλη αυτή την περίοδο που δεν μιλούσε, πέρασε Πανεπιστήμιο με τους καλύτερους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δηλαδή, με τον Χατζηδάκη, τη Βουγιουκλάκη, τον Τσαρούχη, τον Βασίλη Φωτόπουλο και άλλους, και με επιστήμονες. Ο Σάκης ήταν σφουγγάρι. Έμαθε φιλοσοφία, λογοτεχνία, τα πάντα, και για τη δουλειά του και γενικά. Ήταν σφουγγάρι και ήθελε να μάθει», είπε αρχικά ο Ηλίας Ψινάκης.

«Εγώ ας πούμε, σαν μάνατζερ είμαι από τους καλύτερους στην Ελλάδα, σε όλα τα άλλα δε μου κόβει καθόλου. Μερικοί καλλιτέχνες εκεί την πατάνε. Επειδή βλέπουν 100.000 χιλιάδες άτομα να τους αποθεώνουν, μετά νομίζουν ότι είναι και φιλόσοφοι και businessman και όλα. […] Ο Σάκης ας πούμε, ήταν πρωταθλητής στο επί κοντώ και στην ενόργανη. Επομένως στο σχολείο δεν πήγαινε πολύ καλά. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, δε μπορείς να είσαι και στο σχολείο τέλειος.

Οπότε, στην αρχή τον φοβόμουν να του κάνουν συνέντευξη, γιατί τον θέλανε όλοι τότε. Μια να πει “στην οδός”, μια να μη κλείνει το επίθετο ή να έλεγε κανένα τούβλο, μετά θα έκανε καριέρα σαν αυτούς που λένε τούβλα και κάνουν καριέρα. Δεν ήξερα τι να κάνω γιατί και οι φίλοι μου στα κανάλια σχεδόν με εκβιάζαν γιατί είχε ζήτηση. Υπήρχε πίεση. Είδα λοιπόν διεθνώς ποιος δε μιλάει. Απλά πράγματα. Δε θέλει εξυπνάδα» εξήγησε ο Ηλίας Ψινάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.