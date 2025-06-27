Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Να περνάς καύσωνα στον 9ο δεν το λες κι εύκολο

Και δεν μιλάμε για απλή ζέστη. Μιλάμε για 41 βαθμούς που έδειξε σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα. Και χωρίς εγκυμοσύνη μια δυσφορία τη νιώσαμε. Φανταστείτε τι περνάει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη που διανύει την 37η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της και βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού με τον σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν.

Οι τελευταίες εβδομάδες για κάθε εγκυμονούσα είναι γενικά δύσκολες. Δεν βολεύεται, το μωρό πιέζει αρκετά, δεν είναι εύκολο να βολευτείς για να κοιμηθείς κι έχεις και το άγχος της γέννας που έρχεται. Προσθέστε σε αυτά και ακραία ζέστη και θα καταλάβετε την κατάστασή της.

