Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου των ΗΠΑ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με εκπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν ηλεκτρονικά οι δύο πλευρές την Τετάρτη, λόγω εκκρεμοτήτων που αφορούν στην οργάνωση της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων.

«Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τα σχέδια για τις επερχόμενες συνομιλίες με το Ιράν δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ είναι έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Αλλά η έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων δεν είναι ποτέ απλή ή προβλέψιμη», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

«Προς το παρόν, ο Αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε μια συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα επόμενα βήματα».

«Προσβλέπουμε στην έναρξη των συνομιλιών το συντομότερο δυνατό», κατέληξε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Βανς είχε προγραμματιστεί να ταξιδέψει στην Ελβετία για την επίσημη τελετή υπογραφής του «μνημονίου κατανόησης» σήμερα Παρασκευή.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι σκόπευε να ταξιδέψει στην Ελβετία για την αυτοπρόσωπη υπογραφή της συμφωνίας, αν και παραδέχτηκε ότι ο χρόνος παρέμενε αβέβαιος.

Ο Βανς πρόσθεσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο και είπε ότι «σίγουρα σχεδιάζει» να ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας των ΗΠΑ.

«Αγκάθι» το ζήτημα του Λιβάνου

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, μετέδωσε ότι η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία, εξαιτίας της συνέχισης των ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανο.

Το Al Mayadeen πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιομέτρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του «μνημονίου κατανόησης».





Πηγή: skai.gr

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