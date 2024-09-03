Anne Hathaway: Με το Ηρώδειο και του Φιλοπάππου πίσω της

Στη χώρα μας πέρασε ένα μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών με την οικογένειά της η Anne Hathaway. Και πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε η ίδια κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από το καλοκαίρι της.

Πρώτη πρώτη φωτογραφία στο ποστ της η θέα από την Ακρόπολη με την ίδια καθισμένη σε ένα πεζούλι, στη διαδρομή για να φτάσεις στον Ιερό βράχο και τον Παρθενώνα και από κάτω της το Ηρώδειο και στο φόντο ο λόφος Φιλοπάππου και η Αθήνα ως τη θάλασσα.

Όπως φάνηκε στο ποστ η διάσημη σταρ με τα σχεδόν 35 εκατομμύρια ακολούθους πέρασε σκαφάτη από την Ελλάδα και επισκέφθηκε αρκετά νησιά κυρίως των Κυκλάδων αν κρίνουμε από τα τοπία που αντικρίσαμε μέσα στις διαφορετικές φωτογραφίες του εν λόγω ποστ.

Σίγουρα πάντως πέρασε ωραία αφού το χαμόγελό της είναι τεράστιο, εκτός απο μία φωτό που είναι καλυμμένη με μαντήλι και καπέλο, ίσως για να μην την αναγνωρίσουν.

