Ανδρέας Γεωργίου: Η πρώτη του ανάρτηση για όσα γίνονται με το Famagusta και το μήνυμα

Ένα μήνυμα που έγραψε και στα τουρκικά

Τη δική του απάντηση σε όσα γίνονται στη γείτονα χώρα με τις αντιδράσεις για την προβολή της σειράς “Famagusta” στο Netflix θέλησε να δώσει ο Ανδρέας Γεωργίου.

Ο παραγωγός και πρωταγωνιστής της σειράς ανέβασε ένα στόρι με τις ανιψιές του και την κόρη μιας παιδικής του φίλης και έγραψε ένα κείμενο σε τρεις γλώσσες έτσι ώστε να επικοινωνήσει αυτό που θέλει να πει παντού. Στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα τουρκικά. Τι έγραψε;

