Η σύζυγος του πρωθυπουργού της Ισπανίας θα προσαχθεί σε δίκη, ενώπιον δικαστηρίου ενόρκων, για τις κατηγορίες της αθέμιτης άσκησης επιρροής και της κατάχρησης, αποφάνθηκε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, μια απόφαση που θεωρείται νέο πλήγμα για την κυβέρνηση, η οποία εδώ και μήνες συνταράσσεται από έρευνες για διαφθορά και σκάνδαλα.

Οι δικηγόροι της Μπεγκόνια Γκόμεθ Σάντσεθ είχαν ασκήσει έφεση, ζητώντας από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης να απορρίψει τις κατηγορίες σε βάρος της –τις οποίες η ίδια αρνείται– και να άρει τους περιορισμούς που της είχαν επιβληθεί.

Το Δικαστήριο απέρριψε μία τρίτη κατηγορία περί επιχειρηματικής διαφθοράς και ήρε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που της είχε επιβληθεί από κατώτερο δικαστήριο. Διατήρησε όμως τις δύο άλλες κατηγορίες, οι οποίες βασίστηκαν σε μια καταγγελία ακροδεξιών οργανώσεων που ισχυρίζονταν ότι η Γκόμεθ χρησιμοποιούσε τη θέση της, ως σύζυγος του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, για να εξασφαλίζει συμβάσεις.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος είχε αναλογιστεί την πιθανότητα να παραιτηθεί τον Απρίλιο του 2024, αφού ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Γκόμεθ, υπερασπίζεται δημοσίως την οικογένειά του, λέγοντας ότι οι υποθέσεις αυτές είναι υποκινούμενες από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

«Η Μπεγκόνια Γκόμεθ είναι αθώα», ανέφερε σήμερα το γραφείο του σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε. «Όποιος γνωρίζει την έρευνα ξέρει ότι πρόκειται για μια πολιτικά υποκινούμενη υπόθεση, προερχόμενη από έναν ψευδή ισχυρισμό μιας ακροδεξιάς οργάνωσης, βασισμένο σε ψευδείς πληροφορίες, μοναδικό κίνητρο της οποίας ήταν να παρενοχλήσει και να διώξει τη σύζυγο του πρωθυπουργού».

Ο πρωθυπουργός είχε κληθεί και ο ίδιος ως μάρτυρας στην υπόθεση αυτή, αλλά άσκησε το δικαίωμά του στη σιωπή, όπως προβλέπεται από το ισπανικό δίκαιο για τους συγγενείς κατηγορουμένων.

Η Μπεγκόνια Γκόμεθ, η οποία μέχρι το φθινόπωρο του 2024 διηύθυνε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα (master) στη διοίκηση επιχειρήσεων, φέρεται ότι χρησιμοποίησε προς όφελός της το αξίωμα του συζύγου της προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση της στο διάσημο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, καθώς και χρηματοδοτήσεις.

Κατηγορείται επίσης για παράνομη ιδιοποίηση λογισμικού που δημιουργήθηκε για το πανεπιστήμιο, καθώς και για το ότι χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μιας βοηθού που εργαζόταν στις υπηρεσίες του πρωθυπουργού και πληρωνόταν από δημόσιους πόρους, προκειμένου να τη βοηθήσει στις ακαδημαϊκές της δραστηριότητες.

Η σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου επιβεβαιώνει ότι η Γκόμεθ θα δικαστεί από σώμα ενόρκων, κάτι που στην Ισπανία συμβαίνει για περιορισμένο αριθμό αδικημάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η αθέμιτη άσκηση επιρροής. Με βάση τον ποινικό κώδικα, η αθέμιτη άσκηση επιρροής από ιδιώτη τιμωρείται με φυλάκιση από 6 μήνες έως 2 χρόνια. Για την κατάχρηση η ποινή μπορεί να φτάσει τα 8 χρόνια κάθειρξης, εάν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα άλλο δικαστήριο καταδίκασε τον αδελφό του Σάντσεθ, Νταβίντ, για διοικητικό παράπτωμα, επειδή χρησιμοποίησε την επιρροή του αδελφού του για να προσληφθεί σε δημόσια υπηρεσία και του απαγόρευσε να ασκεί δημόσιο αξίωμα επί εννέα χρόνια.

Εξάλλου, δύο πρώην στενοί συνεργάτες του, ο Σάντος Θερντάν και ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, πρόκειται να δικαστούν ή δικάστηκαν ήδη για υποθέσεις διαφθοράς. Στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 24 ετών για διαφθορά.

Από τον Μάιο, ο Σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός (2004-11) Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο, μια προσωπικότητα της αριστεράς που χαίρει σεβασμού στη χώρα και στο εξωτερικό, κατηγορείται επίσης για αθέμιτη άσκηση επιρροής και δωροληψία.

Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση του Σάντσεθ και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, κάτι που ο πρωθυπουργός έχει αποκλείσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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