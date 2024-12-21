Δημήτρης Μακαλιάς: Αποκάλυψε ότι είχε δηλώσει την παραίτηση του πέρυσι από τη Μαγγίρα

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που ο Δημήτρης Μακαλιάς μιλώντας στο «The 2Night Show» αποκάλυψε πως στον Ant1 έγινε δέκτης κακοποιητικής συμπεριφοράς που δεν ξεχνά λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως αυτούς τους ανθρώπους τους έχει ψηλά για να απολαύσει τον θόρυβο που κάνουν όταν πέφτουν.

Και πάνω σε αυτή του τη δήλωση ο Κωνσταντίνος Καμέας στην εκπομπή του «Status Tv Show» στο Astra Tv, τον ρώτησε για τις κακοποιητικές συμπεριφορές που έχει δεχτεί λέγοντάς του ότι δεν έφυγε από τον Ant1, με τον Δημήτρη Μακαλιά να κάνει μια απρόσμενη αποκάλυψη:

«Έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές κακοποιητικές συμπεριφορές και αντιδρώ πολύ έντονα. Δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω, ή φεύγω ή τους διώχνω.

Στον ΑΝΤ1, όταν δέχτηκα μια δύσκολη συμπεριφορά, που για μένα ήταν κακοποιητική λεκτικά, έφτασα σε ένα σημείο που ένιωθα ότι με προσβάλλει όλο αυτό που συμβαίνει και ότι δεν υπάρχει σεβασμός, παραιτήθηκα από την εκπομπή κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Στη συνέχεια όμως, μετά από διάφορες διεργασίες συνεχίσαμε τη συνεργασία μέχρι το τέλος της σεζόν… Προχώρησα σε μια παραίτηση. Η Μπέττυ Μαγγίρα έγινε ο πυροσβέστης και είδαμε ότι υπήρχε χώρος να το προσπαθήσουμε λίγο ακόμα. Πρέπει να ήταν Μάρτιο-Απρίλιο κάπου εκεί».

