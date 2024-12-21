Λογαριασμός
Άννα Βίσση-Νίκος Καρβέλας: Το φιλί στο στόμα και η έκπληξη για τα γενέθλιά της - Η αγάπη πονάει, πονάει βαθιά... (video)

Δείτε το βίντεο με την έκπληξη του Νίκου Καρβέλα

Άννα Βίσση-Νίκος Καρβέλας

Τα γενέθλιά της γιόρτασε χθες βράδυ, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024, η Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, και ο Νίκος Καρβέλας δεν θα μπορούσε να λείπει από κοντά της. 

Η Άννα Βίσση έγινε 67 χρόνων και η έκπληξη που της έκανε ο Νίκος Καρβέλας δεν θα μπορούσε να την αφήσει ασυγκίνητη. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εμφανίστηκε με μια τεράστια τούρτα -σε σχήμα του αρχικού του ονόματός της- ενώ οι δυο τους τραγουδούσαν το νέο τραγούδι της Βίσση, «Σε περίπτωση που», τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος για εκείνη.

Οι δυο καλλιτέχνες, που στο παρελθόν υπήρξαν παντρεμένοι και έχουν αποκτήσει και μια κόρη, τη Σοφία, αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα, ενώ στη συνέχεια, έσβησαν μαζί τα κεράκια της τούρτας.

