Good: Το National Theatre Live στο Μέγαρο με τον David Tennant σε ένα καταιγιστικό πολιτικό δράμα

O David Tennant , στην πολυαναμενόμενη επιστροφή του στο Ουέστ Εντ, πρωταγωνιστεί σε μια νέα, καταιγιστική εκδοχή του επίκαιρου πολιτικού δράματος «Good» του Cecil Philip Taylor , το οποίο ανέβηκε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Harold Pinter του Λονδίνου. Το θεατρικό έργο του διάσημου σκοτσέζου συγγραφέα, ένα από τα σημαντικότερα της βρετανικής δραματουργίας, προβάλλεται μαγνητοσκοπημένο την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στις 8:00 το βράδυ (με ελληνικούς υπότιτλους) στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. O John Halder είναι ένας ευφυής, καλοσυνάτος γερμανός καθηγητής. Λίγο πριν την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στην προσπάθειά του να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των καιρών και να επιβιώσει, προσχωρεί σε ένα κίνημα του οποίου τις μελλοντικές διαστάσεις αδυνατεί να διανοηθεί.

Πέμπτη 22/2, 20:00

Εισιτήρια: 8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 15 €. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: webmaster@megaron.gr | https://www.megaron.gr

Η Monika για μία μοναδική εμφάνιση στο VOX

H Monika επιστρέφει για μία μοναδική εμφάνιση στο VOX, για ένα ακόμη cinematic pop ταξίδι γεμάτο συγκίνηση. Στο πρόγραμμα αυτό η Monika τραγουδάει και κομμάτια που έχει να παίξει πολύ καιρό live, όπως το Forever Yours αλλά ακόμα και διασκευές τραγουδιών που αγαπάει πολύ, ενώ υπόσχεται ξεχωριστά στιγμιότυπα-αφιερώματα με την ίδια άλλοτε στο πιάνο πιο μελωδική κι άλλοτε με το σαξόφωνο ή την κιθάρα της να σαρώνει τη σκηνή ασταμάτητα και να ξεσηκώνει το κοινό.

Πέμπτη 22/2, 21:00

Εισιτήρια: Από 15€. Προπώληση: more.com

Vox, Ιερά οδός 16, Αθήνα

Γόρδιοι Δεσμοί: Έκθεση του Στέργιου Στάμου στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Ο ΟΠΑΝΔΑ και η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, παρουσιάζουν την έκθεση «Γόρδιοι Δεσμοί» του Στέργιου Στάμου στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, από 22 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2024, σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Γιάννη Μπόλη. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 στις 19:00 και θα πλαισιωθούν από performance με τον χορευτή Σπύρο Ντόγκα. Στην έκθεση ο Στέργιος Στάμος παρουσιάζει έργα που εντάσσονται σε δύο μεγάλες ενότητες δουλειάς του των τελευταίων χρόνων.

Εγκαίνια: Πέμπτη 22/2, 19:00

Διάρκεια έκθεσης: 22 Φεβρουαρίου – 24 Μαρτίου 2024.

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 19:00. Σάββατο: 10:00 – 16:00.

Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου και Μυλλέρου, κτίριο Β, Μεταξουργείο. Τ. +30 21 0323 1841 | www.opanda.gr

