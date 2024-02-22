Η Βάσω και η Έφη, δίδυμες αδερφές από το Βόλο, αναστατώνουν την κουζίνα του «Η Μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» με την ομοιότητά τους, το ταμπεραμέντο τους και το γλυκό δώρο τους στον Μάρκο και τον Έκτορα! Σήμερα έρχονται για να αναμετρηθούν μαγειρικά με τους νικητές του προηγούμενου επεισοδίου, Γιάννη και Παναγιώτη.

Ο Γιάννης και ο Παναγιώτης, την προηγούμενη φορά, έκαναν την αρχή για να κερδίσουν το στοίχημα που έχουν βάλει. Ο Παναγιώτης μπαίνει στην κουζίνα, δείχνει το ταλέντο του στο τραγούδι και με τις οδηγίες του Γιάννη, μαγειρεύει «φασολάκια λαδερά με χοιρινό». Θα συνεχίσουν τις νίκες ή θα χάσουν και τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου και το στοίχημα;

Η Έφη είναι ζαχαροπλάστρια και η Βάσω κομμώτρια και ο Μάρκος δεν μπορεί να τις ξεχωρίσει λόγω ομοιότητας. Στην κουζίνα μπαίνει η Βάσω και η αδερφή της την καθοδηγεί για να φτιάξει «κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές και ντιπ γιαουρτιού». Θα κερδίσουν για να παραμείνουν στην κουζίνα της Μαμάς ή θα χάσουν και θα δεχτούν την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση του Μάρκου; Μόνο ο Έκτορας έχει την απάντηση!

