Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι κάτοικοι του Πίνσον στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, όταν ένας 5χρονος ντυμένος «Chucky» εθεάθη στους δρόμους της περιοχής. Ο «Τσάκι» είναι ο ήρωας της γνωστής ταινίας θρίλερ «Η κούκλα του Σατανά», αμερικανικής παραγωγής του 1988.

Μετά την πρώτη ταινία ακολούθησαν: Η κούκλα του σατανά 2 (1990), Η κούκλα του σατανά 3 (1991), Η Νύφη Του Τσάκι (1998), Ο Γιος Του Τσάκι (2004), Η Κατάρα Του Τσάκι (2013), Η Επιστροφή Του Τσάκι (2017), Η Κούκλα Του Σατανά (2019).

Οι κάτοικοι του Πίνσον πανικοβλήθηκαν και πολλοί από αυτούς δημοσίευσαν φωτογραφίες του κατά συρροή δολοφόνου στα social media. Μια μητέρα έγραψε στο facebook: «Αγαπητοί γονείς του μικρού αγοριού με τη στολή του Τσάκι στο Πίνσον, μαζέψτε το παιδί σας. Παραλίγο να πάθω καρδιακή προσβολή».

Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει πάνω από 50.000 likes, 100.000 κοινοποιήσεις και χιλιάδες σχόλια με τους χρήστες να ανοίγουν συζήτηση για το αν επιτρέπεται στον πεντάχρονο να τρέχει με τη στολή του και αν αυτό είναι τρομακτικό ή απλά πραγματικά ξεκαρδιστικό.

Ο μικρός μετά την έκταση που πήρε το θέμα έγινε γνωστό ότι ονομάζεται Τζάκσον. Η μητέρα του εξήγησε ότι ο γιος της φοράει την στολή του «Τσάκι» από το περασμένο Halloween και από τότε δεν την χορταίνει. «Ντύνεται με διαφορετικά κοστούμια όλη την εβδομάδα. Του αρέσει να κάνει τους ανθρώπους να γελούν».

Meet Jackson. He's a 5-year-old who dressed up as Chucky in the middle of July to scare his neighbors in Pinson, Alabama. "Tell them I was a good Chucky," he told me this afternoon. He definitely was. Full story: https://t.co/TiyFAJuN8u pic.twitter.com/guh7LmyajD