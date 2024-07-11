Adele-Ed Sheeran: Στις κερκίδες για τον ημιτελικό του Euro 2024

Οι διάσημοι αστέρες Αντέλ και Εντ Σίραν έκαναν ένα διάλειμμα από το πολυάσχολο πρόγραμμά τους και βρέθηκαν στις κερκίδες των επισήμων στο γήπεδο της Ντόρτμουντ για τον ημιτελικό του Euro 2024. Οι δυο τους εθεάθησαν να απολαμβάνουν τον αγώνα μεταξύ της Ολλανδίας και της Αγγλίας μαζί με φίλους.

Σύμφωνα με την «Express Tribune» και οι δύο καλλιτέχνες έχουν μιλήσει στο παρελθόν για την αγάπη τους το ποδόσφαιρο.

Σε βίντεο που μοιράστηκε ο Ρίο Φέρντιναντ, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram φαίνεται η Adele ντυμένη casual με λευκό μπλουζάκι και μαύρο σακάκι, να πανηγυρίζει το γκολ του Ollie Watkins στο 90ό λεπτό.

Ο τραγουδιστής του «Shape of You» επέλεξε να φορέσει μια κόκκινη φανέλα της Αγγλίας και ήταν ευδιάθετος καθώς ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε να συνομιλεί με τους φίλους του.

Οι δύο διάσημοι τραγουδιστές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα διάλειμμα από τις περιοδείες τους. Η Adele έχει προγραμματίσει εμφανίσεις στο Μόναχο της Γερμανίας τον Αύγουστο, πριν επιστρέψει στη σκηνή του Λας Βέγκας το φθινόπωρο.

Ο Σίραν ανακοίνωσε πρόσφατα την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας του «Mathematics World Tour» το 2025, με σχέδια για περισσότερες συναυλίες στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

