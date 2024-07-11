Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα παρουσίασε στο ΜΕΝΤΑ live το καινούριο μουσικό σήμα του ΜΕΝΤΑ 88 (Βίντεο)

Αξέχαστες στιγμές ζήσαμε με τον Μέντα 88, την Παρασκευή το βράδυ, στον Λυκαβηττό.

ΜΕΝΤΑ

Σ’ αυτό το ξεχωριστό ΜΕΝΤΑ LIVE, ο αγαπημένος μας ραδιοφωνικός σταθμός ανηφόρισε στον λόφο του Λυκαβηττού και κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αθήνας συνάντησε μια σπουδαία γυναίκα – δημιουργό, την πολυβραβευμένη Ευανθία Ρεμπούτσικα, που μας ταξίδεψε με τις μουσικές της και μας έκανε να ονειρευτούμε με το «Carousel» της.

Μια βαθιά συγκινητική στιγμή της συναυλίας ήταν, όταν για πρώτη φορά, η Ευανθία Ρεμπούτσικα έπαιξε επί σκηνής το καινούργιο μουσικό σήμα του σταθμού, που έγραψε ειδικά για τον Μέντα 88.

ΜΕΝΤΑ

Οι χιλιάδες φίλοι του Μέντα 88 απόλαυσαν αυτή την μοναδική μουσική σύνθεση, που κοσμεί ήδη τον ραδιοφωνικό αέρα του σταθμού κι είναι αφιερωμένος στους ακροατές του.

ΜΕΝΤΑ

 

Ακολουθήστε τον Μέντα 88. στα social media:

FACEBOOKhttps://www.facebook.com/menta88fm

INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/menta88fm/

TIKTOKhttps://www.tiktok.com/@menta88fm

 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λυκαβηττός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark