Η Ευανθία Ρεμπούτσικα παρουσίασε στο ΜΕΝΤΑ live το καινούριο μουσικό σήμα του ΜΕΝΤΑ 88 (Βίντεο)

Σ’ αυτό το ξεχωριστό ΜΕΝΤΑ LIVE, ο αγαπημένος μας ραδιοφωνικός σταθμός ανηφόρισε στον λόφο του Λυκαβηττού και κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αθήνας συνάντησε μια σπουδαία γυναίκα – δημιουργό, την πολυβραβευμένη Ευανθία Ρεμπούτσικα, που μας ταξίδεψε με τις μουσικές της και μας έκανε να ονειρευτούμε με το «Carousel» της.

Μια βαθιά συγκινητική στιγμή της συναυλίας ήταν, όταν για πρώτη φορά, η Ευανθία Ρεμπούτσικα έπαιξε επί σκηνής το καινούργιο μουσικό σήμα του σταθμού, που έγραψε ειδικά για τον Μέντα 88.

Οι χιλιάδες φίλοι του Μέντα 88 απόλαυσαν αυτή την μοναδική μουσική σύνθεση, που κοσμεί ήδη τον ραδιοφωνικό αέρα του σταθμού κι είναι αφιερωμένος στους ακροατές του.

Πηγή: skai.gr

