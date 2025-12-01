Ένας χαμένος πίνακας του μπαρόκ ζωγράφου Πίτερ Πάουλ Ρούμπενς πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Γαλλία για 2,3 εκατομμύρια ευρώ –πολύ πάνω από την αρχική του τιμή, σημειώνει ο Guardian.

Το έργο, που απεικονίζει τον Ιησού Χριστό στο σταυρό και ζωγραφίστηκε το 1613, ανακαλύφθηκε από τον Ζαν-Πιερ Οσενά σε μια έπαυλη στο Παρίσι πέρυσι, αφού παρέμενε κρυμμένο για περισσότερο από τέσσερις αιώνες.

Ο Oσενά – του οποίου ο οίκος δημοπρασιών πούλησε τον πίνακα την Κυριακή –βρήκε τον καμβά ενώ προετοίμαζε την πώληση του ακινήτου.

Νωρίτερα φέτος, δήλωσε ότι ο πίνακας ήταν «ένα αριστούργημα» που ζωγράφισε ο Ρούμπενς, όταν ο Φλαμανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα βρισκόταν «στο αποκορύφωμα της ακμής του».

Η συνολική τιμή ανέβηκε στα 2,94 εκατομμύρια ευρώ (3,41 εκατομμύρια δολάρια) μετά την προσθήκη των τελών, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του αγοραστή.

Ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε στο διαφημιστικό του υλικό ότι πολύ λίγα ήταν γνωστά για τον πίνακα –μόνο ότι ένας συνάδελφος του Ρούμπενς είχε δημιουργήσει μια χαρακτική του. Μεταγενέστεροι ιστορικοί περιέγραψαν αυτή τη χαρακτική και, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν δει ποτέ τον πίνακα, κατέγραψαν την ύπαρξή του.

Ο Ρούμπενς ζωγράφιζε συχνά σταυρώσεις, αλλά σπάνια απεικόνιζε «τον σταυρωμένο Χριστό ως νεκρό σώμα πάνω στο σταυρό».

Ο Oσενά δήλωσε ότι η προέλευσή του πιστοποιήθηκε μέσω μεθόδων όπως η ακτινογραφία και η ανάλυση χρωστικών ουσιών.

«Είναι η αρχή της μπαρόκ ζωγραφικής, που απεικονίζει τον σταυρωμένο Χριστό, απομονωμένο και φωτεινό, να ξεχωρίζει έντονα σε έναν σκοτεινό και απειλητικό ουρανό», είπε ο Oσενά.

Πηγή: skai.gr

